Concacaf Champions League Round of 16 schedule released

The Philadelphia Union will kick off their second Concacaf Champions League campaign on March 7 in San Salvador before hosting the return fixture a week later at Subaru Park.

The schedule for the first round was released on Thursday.

Round of 16 – 1st Leg Matches

Tuesday, March 7, 2023

18:00 (19:00) Violette AC (HAI) v Austin FC (USA) - Estadio Cibao FC, Santiago, Dominican Republic

20:00 (19:00) Alianza FC (SLV) v Philadelphia Union (USA) - Estadio Cuscatlan, San Salvador, El Salvador

22:00 (21:00) Tigres UANL (MEX) v Orlando City SC (USA) - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico

Wednesday, March 8, 2023

18:00 (18:00) Tauro FC (PAN) v Club Leon (MEX) - Estadio Rommel Fernandez, Panama City, Panama

20:00 (19:00) CD Olimpia (HON) v Atlas FC (MEX) - TBC

22:00 (19:00) *Vancouver Whitecaps FC (CAN) v RCD España (HON) - BC Place Stadium, Vancouver, Canada

Thursday, March 9, 2023

20:00 (19:00) FC Motagua (HON) v Club Pachuca (MEX) - TBC

22:00 (21:00) LD Alajuelense (CRC) v Los Angeles FC (USA) - Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica

Round of 16 – 2nd Leg Matches

Tuesday, March 14, 2023

20:00 (19:00) Austin FC (USA) v Violette AC (HAI) - Q2 Stadium, Austin, TX, USA

20:00 (20:00) Philadelphia Union (USA) v Alianza FC (SLV) - Subaru Park, Chester, PA, USA

22:15 (20:15) Atlas FC (MEX) v CD Olimpia (HON) - Estadio Jalisco, Guadalajara, Mexico

Wednesday, March 15, 2023

18:00 (16:00) *RCD España (HON) v Vancouver Whitecaps FC (CAN) - Estadio Francisco Morazan, San Pedro Sula, Honduras

20:15 (20:15) Orlando City SC (USA) v Tigres UANL (MEX) - Exploria Stadium, Orlando, FL, USA

22:30 (19:30) Los Angeles FC (USA) v LD Alajuelense (CRC) - Banc of California Stadium, Los Angeles, CA, USA

Thursday, March 16, 2023

20:00 (18:00) Club Leon (MEX) v Tauro FC (PAN) - Estadio Leon, Leon, Mexico

22:15 (20:15) Club Pachuca (MEX) v FC Motagua (HON) - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico